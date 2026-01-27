La tradizione delle “Pall int’ o tian” a San Giuliano rappresenta un rito radicato nel patrimonio enogastronomico locale. Questa usanza, legata al patrono della città, testimonia l’importanza delle tradizioni culinarie come elemento di identità culturale e sociale. Attraverso questa pratica, si preserva un patrimonio gastronomico che continua a essere parte integrante della comunità di San Giuliano.

“San Giulian e pall’ int’ ’o tan’”: è questa la tradizione che lega il santo patrono della città all’enogastronomia locale. Polpette prima fritte e poi immerse nel ragù, la cui particolarità sta nelle dimensioni: devono essere rigorosamente grandi. In ogni casa giuglianese oggi non manca questa specialità. La signora Teresa, giuglianese verace, ci accoglie nella sua cucina e ci mostra la preparazione delle tradizionali polpette. Adesso è il momento di lasciar raffreddare le polpette fritte, prima di immergerle in un sugo denso, cotto lentamente e arricchito con macinato di carne. La tradizione narra che bisogna mangiarne tre, per rispettare il rito e il gusto della cucina di una volta. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - San Giuliano, la tradizione delle “Pall int’ o tian”

