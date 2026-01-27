Salvini | no indagini d' ufficio su agenti

La proposta di Salvini mira a modificare le norme sulla tutela degli agenti di polizia, in seguito all’uccisione di un 28enne a Milano. La nuova legge prevede che gli agenti non siano automaticamente soggetti a indagini d’ufficio quando si trovano a dover esercitare la legittima difesa. Questa misura intende bilanciare le responsabilità degli agenti con le esigenze di sicurezza pubblica.

11.00 Parlando dell'uccisione, ieri a Milano, di un 28enne da parte della Polizia, il leader della Lega Salvini annuncia che "nel nuovo pacchetto sicurezza abbiamo previsto una norma che eviti che gli agenti vengano automaticamente indagati dopo essersi difesi. Io sto col poliziotto". Salvini sottolinea: il giovane "avrebbe puntato sull'agente una pistola (solo dopo si scoprirà che era a salve)", in un controllo antidroga. "Un poliziotto si difende,il balordo muore, l'agente è indagato per omicidio. Tutto sbagliato".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

