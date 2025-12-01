Salute miopia pediatrica in aumento | esperti a confronto su prevenzione e cura
Roma, 1 dic. (Adnkronos Salute) - Richiamare l'attenzione sulla crescente emergenza rappresentata dalla miopia nei bambini e promuovere un approccio coordinato e strategico per la definizione di interventi nazionali condivisi su una condizione cha ha impatti clinici ed economici rilevanti. E' l'obiettivo dell'evento 'Miopia pediatrica: sfide attuali e opportunità future', che ha riunito nei giorni scorsi a Roma rappresentanti delle istituzioni, società scientifiche, clinici, pediatri, farmacisti e stakeholder del settore sanitario. Nel corso dell'incontro è stato presentato il White Paper sulla miopia pediatrica, frutto del lavoro dei massimi esperti clinici e accademici sul tema. 🔗 Leggi su Iltempo.it
