Salerno addio al sogno del bike sharing | rimosse le ciclostazioni elettriche

La città di Salerno ha avviato la rimozione delle ciclostazioni elettriche nel Parco del Mercatello, segnando la fine del progetto di bike sharing. La prima pensilina, situata in via Limongelli, è stata eliminata, mentre altre cinque saranno rimosse nei prossimi giorni. Questa decisione rappresenta un cambiamento importante nella mobilità sostenibile locale.

Ha preso il via questa mattina dalla zona del Parco del Mercatello, precisamente in via Limongelli, la rimozione della prima delle sei pensiline che facevano parte del piano di stazioni per la ricarica di bici elettriche. Si tratta del progetto avviato più di 10 anni fa, da Helios Energia che aveva la possibilità con postazioni dislocate in diversi punti della città di Salerno di prelevare una bici ricaricata con energia pulita (attraverso l'utilizzo di un'apposita tessera) e poi depositarla in un altro punto della città utilizzando le due ruote proprio per lo spostamento.

