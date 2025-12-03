Bike sharing a Como disponibili 3 biciclette su 170 | un servizio al collasso

Un’app per controllare in tempo reale la disponibilità delle biciclette di bike sharing in città dovrebbe essere uno strumento utile, pensato per facilitare gli spostamenti quotidiani. Invece, aprirla significa spesso assistere a uno spettacolo sconfortante: stallo dopo stallo, via dopo via, la. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Weelo - We Love Bikes partner #YouMobility su bici.STYLE Se vuoi conoscere di più sul bike sharing e bike parking in Umbria, contattaci - facebook.com Vai su Facebook

Firenze dice stop ai monopattini a noleggio. Addio fra quattro mesi, “ma aumenterà il bike sharing” @muoversintoscan Vai su X

L’imbarazzante fine del bike sharing nella Como turistica (e non solo): “Che figuraccia per la città” - Da Alessandro Rossi, segretario del circolo Como Convalle del Pd, arriva una denuncia sullo stato del servizio di bike sharing in città. Da comozero.it

Google Maps è utile anche per il bike sharing: indica dove sono le stazioni e quante bici sono disponibili - Google Maps ora visualizza anche informazioni sulle stazioni cittadine di bike sharing, fra cui l’indirizzo, la disponibilità di bici da affittare e di posti vuoti in cui lasciare quella in uso. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

A Verona arriva il bike sharing, 500 bici elettriche: come funziona e quanto costa - Sbarca a Verona il bike sharing: 500 bici elettriche della ditta Dott disponibili in tutta la città. Come scrive veronaoggi.it