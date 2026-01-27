La visita del commissario tecnico turco a Trigoria sottolinea l'importanza dell'allenamento della Roma in vista della partita europea di giovedì contro il Panathinaikos. L'evento evidenzia l'interesse internazionale e la preparazione della squadra in un momento chiave della stagione.

Allenamento a Trigoria e visita istituzionale di alto profilo. Questo pomeriggio la Roma ha lavorato sul campo in vista della sfida europea di giovedì contro il Panathinaikos, con un osservatore d’eccezione presente al centro sportivo. Sugli spalti di Trigoria c’era Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, arrivato per assistere alla seduta insieme al senior advisor Claudio Ranieri. Una presenza che non è passata inosservata e che ha accompagnato l’allenamento della squadra giallorossa. La Roma continua così la preparazione verso l’impegno europeo contro il Panathinaikos, in un clima di concentrazione e attenzione massima alla vigilia della trasferta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Montella a Trigoria: il ct turco assiste all’allenamento

