Archiviata la sconfitta di San Siro, la Roma volta pagina e concentra tutte le energie sull’Europa League. Questa mattina la squadra si è ritrovata a Trigoria per la ripresa degli allenamenti, dopo il giorno di riposo concesso da Gian Piero Gasperini. Assente Paulo Dybala, sottoposto agli esami strumentali dopo l’infortunio accusato nel corso di Milan-Roma, in occasione del rigore calciato e parato da Maignan. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro, che terrà l’argentino ai box per alcune settimane. L’obiettivo ora è preparare al meglio la trasferta di Glasgow contro i Rangers, in programma giovedì sera. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, primo allenamento a Trigoria verso i Rangers