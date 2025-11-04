Roma primo allenamento a Trigoria verso i Rangers
Archiviata la sconfitta di San Siro, la Roma volta pagina e concentra tutte le energie sull’Europa League. Questa mattina la squadra si è ritrovata a Trigoria per la ripresa degli allenamenti, dopo il giorno di riposo concesso da Gian Piero Gasperini. Assente Paulo Dybala, sottoposto agli esami strumentali dopo l’infortunio accusato nel corso di Milan-Roma, in occasione del rigore calciato e parato da Maignan. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro, che terrà l’argentino ai box per alcune settimane. L’obiettivo ora è preparare al meglio la trasferta di Glasgow contro i Rangers, in programma giovedì sera. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Roma, il momento del secondo crollo alla #TorredeiConti , mentre erano in corso le operazioni di soccorso dopo il primo cedimento, durante i lavori di ristrutturazione - #vigilidelfuoco - facebook.com Vai su Facebook
Trigoria, oggi giorno di riposo: domani la ripresa degli allenamenti - Trigoria, oggi giorno di riposo: domani la ripresa degli allenamenti - Come scrive marione.net
Trigoria, la rifinitura in vista di Roma-Plzen: presenti anche Ranieri e Massara - La Roma scende in campo a Trigoria per l'ultimo allenamento alla vigilia della delicata sfida di Europa League contro il Viktoria Plzen. Secondo msn.com
Roma subito al lavoro a Trigoria: ancora out Angelino, ok Ferguson (VIDEO) - Il giorno dopo la vittoria sul campo del Sassuolo che è valsa il primo posto in classifica la Roma è subito tornata sui campi di Trigoria per preparare la gara di mercoledì (ore 18,30) contro il Parma ... Lo riporta msn.com