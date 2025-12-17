Calciomercato Roma Gasperini vuole a tutti i costi Zirkzee La situazione intorno alla squadra giallorossa

Il calciomercato della Roma si infiamma con Gasperini che insiste su Zirkzee come obiettivo prioritario. La dirigenza giallorossa si confronta con scelte strategiche cruciali, mentre la rosa si prepara a rinforzarsi nelle prossime settimane. La situazione attuale richiede decisioni rapide e mirate per rafforzare l’attacco e mantenere alta la competitività. L’attenzione è tutta rivolta alle prossime mosse di mercato, con la speranza di chiudere gli accordi giusti.

© Calcionews24.com - Calciomercato Roma, Gasperini vuole a tutti i costi Zirkzee. La situazione intorno alla squadra giallorossa Calciomercato Roma: Gasperini detta le priorità per l’attacco. La situazione attuale non lascia dubbi Il Calciomercato Roma entra in una fase di valutazioni profonde, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, Gian Piero Gasperini ha già delineato una gerarchia chiara sugli attaccanti ideali per il suo progetto tecnico, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com Leggi anche: Calciomercato Roma, quella squadra vuole comprare a tutti i costi Dovbyk. La situazione attuale giallorossa Leggi anche: Calciomercato Bologna, una big estera vuole a tutti i costi Lucumì. La situazione Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Calciomercato Roma, Zirkzee in pole per l'attacco. Gasperini (che vuole anche un difensore) avvisa: «Non possiamo stare fermi»; Roma, Zirkzee obiettivo numero uno: si tratta col Manchester United; Serie A, Calciomercato Roma – Serve un bomber, ecco la lista del Gasp; La nuova mossa della Roma per Zirkzee. Massara ha pronte le alternative: ci sono quattro nomi per Gasperini. Calciomercato Roma, i giallorossi seguono Giovane - Con la vicina apertura della sessione invernale, la Roma inizia a stilare la propria agenda di mercato. sportpaper.it

Roma, Zirkzee obiettivo numero uno: il punto sull’attacco in vista del mercato - La Roma è alla ricerca di un attaccante per rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini, attualmente 4ª in classifica in Serie A dopo la 15ª giornata. gianlucadimarzio.com

Calciomercato Roma, pazza idea Gudmundsson per l’attacco: i dettagli - Calciomercato Roma | Secondo quanto riportato dai colleghi di Sport Mediaset la Roma avrebbe messo gli occhi su Gudmundsson della Fiorentina. news-sports.it

GASPERINI ULTIMATUM A MASSARA E 3 COLPI SUBITO a GENNAIO

Calciomercato Roma, spunta anche il nome di Icardi Il futuro di Mauro Icardi torna al centro delle voci di mercato. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando di SportMediaset, l’attaccante argentino sarebbe stato proposto a tre club di Serie A: Milan - facebook.com facebook

Calciomercato Roma - Due club su Baldanzi #ASRoma #calciomercatoRoma #Baldanzi x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.