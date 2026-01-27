Roma | controlli a Garbatella 2 arresi e 6 denunce

Durante i controlli a Garbatella, sono state identificate oltre 150 persone, con 2 arrestate e 6 denunciate. L’intervento ha riguardato diverse attività di sicurezza, contribuendo al monitoraggio del quartiere. Questi interventi sono parte di una strategia costante per garantire la sicurezza pubblica e prevenire situazioni di rischio.

Identificate oltre 150 persone a Roma, di queste 2 sono state arrestate e altre 6 denunciate a piede libero. Inoltre, sono stati controllati 75 veicoli ed elevate sanzioni al codice della strada per oltre 1000 euro. Questo è il bilancio delle attività dei carabinieri della compagnia Eur, supportati dai carabinieri del primo reggimento paracadutisti “Tuscania”, che hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio tra la zona della stazione Ostiense e la metro Piramide, nonché nelle aree limitrofe. L’operazione è stata finalizzata alla prevenzione e repressione della criminalità diffusa e del degrado urbano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Proseguono i controlli dei Carabinieri a Roma nell'area della Stazione Termini e del Colosseo, con particolare attenzione a Largo Gaetana Agnesi. L'operazione, mirata a consolidare la presenza delle Forze dell'ordine in zone ad alta frequentazione di cittadi

