Roma | controlli a Garbatella 2 arresi e 6 denunce

Da romadailynews.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i controlli a Garbatella, sono state identificate oltre 150 persone, con 2 arrestate e 6 denunciate. L’intervento ha riguardato diverse attività di sicurezza, contribuendo al monitoraggio del quartiere. Questi interventi sono parte di una strategia costante per garantire la sicurezza pubblica e prevenire situazioni di rischio.

Identificate oltre 150 persone a Roma, di queste 2 sono state arrestate e altre 6 denunciate a piede libero. Inoltre, sono stati controllati 75 veicoli ed elevate sanzioni al codice della strada per oltre 1000 euro. Questo è il bilancio delle attività dei carabinieri della compagnia Eur, supportati dai carabinieri del primo reggimento paracadutisti “Tuscania”, che hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio tra la zona della stazione Ostiense e la metro Piramide, nonché nelle aree limitrofe. L’operazione è stata finalizzata alla prevenzione e repressione della criminalità diffusa e del degrado urbano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

roma controlli a garbatella 2 arresi e 6 denunce

© Romadailynews.it - Roma: controlli a Garbatella, 2 arresi e 6 denunce

Approfondimenti su Roma Garbatella

Roma, controlli in zona stazione Termini: 4 arresti e 6 denunce

Roma: controlli in zona Trastevere, 4 arresti, 3 denunce e 4 sanzioni

Nella zona di Trastevere a Roma, i Carabinieri hanno condotto un’operazione di controllo che ha portato all’arresto di quattro persone, alla denuncia di altre tre e al pagamento di quattro sanzioni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.