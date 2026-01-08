Violenza agli stadi aggressioni in strada e atti persecutori nei confronti degli ex | i ' numeri' della Questura

La Questura di Caserta ha rafforzato le misure di prevenzione per contrastare la violenza negli stadi, le aggressioni in strada e gli atti persecutori rivolti agli ex. Attraverso l’adozione di diverse misure amministrative, l’obiettivo è garantire maggiore sicurezza sul territorio e ridurre gli episodi di violenza, in un contesto in cui i numeri relativi a questi fenomeni sono costantemente monitorati e analizzati.

Attività di prevenzione intensificata nella provincia casertana con l'adozione, da parte della questura casertana, di numerose misure amministrative. Nello specifico, le attività istruttorie avviate e concluse dalla locale Divisione Anticrimine hanno consentito di applicare, a carico di persone.

