Rocca di Salvatesta e festa del Maiorchino di Novara

La Rocca di Salvatesta e la Festa del Maiorchino di Novara rappresentano tradizioni radicate nel territorio, offrendo un’opportunità per conoscere le peculiarità locali attraverso un’escursione e la partecipazione a eventi culturali e gastronomici. Questo appuntamento permette di scoprire le peculiarità della zona e di immergersi nelle tradizioni enogastronomiche del luogo.

