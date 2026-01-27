Rocca di Salvatesta e festa del Maiorchino di Novara
La Rocca di Salvatesta e la Festa del Maiorchino di Novara rappresentano tradizioni radicate nel territorio, offrendo un’opportunità per conoscere le peculiarità locali attraverso un’escursione e la partecipazione a eventi culturali e gastronomici. Questo appuntamento permette di scoprire le peculiarità della zona e di immergersi nelle tradizioni enogastronomiche del luogo.
“Etna e Dintorni” propone un’escursione alla Rocca di Salvatesta e, a seguire, si assiste alla Sagra del Maiorchino di Novara, con le tipiche gare di lancio del formaggio. L’escursione è prevista per domenica 1 febbraio. Il percorso si sviluppa vicino alla dorsale dei Monti Peloritani, tra i.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
