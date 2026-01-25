Coppa Italia di volley femminile a Torino | la festa di Conegliano che trionfa dopo l' eliminazione di Chieri e Novara

Le finali della Coppa Italia di volley femminile si sono svolte il 24 e 25 gennaio 2026 all’Inalpi Arena di Torino. La squadra di Conegliano ha conquistato il titolo, dopo aver eliminato Chieri e Novara nelle fasi precedenti. L’evento ha rappresentato un momento importante per il volley italiano, confermando la crescita e l’interesse verso questa disciplina nel panorama sportivo nazionale.

C'è Posta per te, le pagelle: Amoroso saluta 'nonna' Maria (8), Alessandro gela la madre: "Ti ho sostituita" (0), Leo è "buono ma non testicolo" (9) Il 24 e il 25 gennaio 2026, l’Inalpi Arena di Torino ha ospitato le finali della Coppa Italia di volley femminile vinte dalla Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Si tratta di un appuntamento molto atteso da tutti gli appassionati, per una competizione a cui accendono le prime squadre della classifica di Serie A al termine del girone d'andata. Oggi, domenica 25, la Doc A.Carraro Imoco Conegliano si è aggiudicata la Coppa Italia superando la Savino Del Bene Scandicci nella finalissima, in un palasport sold-out.🔗 Leggi su Torinotoday.it Coppa Italia femminile, Torino capitale del volley per un week end: Conegliano-Novara e Scandicci-Chieri valgono la finaleA Torino, nel weekend del 24 e 25 gennaio, si svolgono le finali di Coppa Italia femminile di volley alla Inalpi Arena. LIVE Scandicci-Chieri, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: in palio la finale contro Conegliano!Segui in tempo reale la partita tra Scandicci e Chieri, valida per la Coppa Italia di volley femminile 2026. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Presentate a Torino le Finali di Coppa Italia Frecciarossa; Finali di Coppa Italia: si apre il sipario!; Coppa Italia 2025/26 di pallavolo femminile: calendario, programma, orari e dove vedere le Final Four; Blog | Volley femminile: week end della Coppa Italia che punta al record all’Inalpi Arena di Torino - Alley Oop. Conegliano vince la Coppa Italia di volley femminile: Scandicci lotta, i vantaggi in tre set sono letaliConegliano ha vinto la Coppa Italia 2026 di volley femminile, sconfiggendo Scandicci per 3-0 (31-29; 26-24; 27-25) nell'intensa finale andata in scena ... oasport.it Volley, Conegliano vince Coppa Italia femminile: Scandicci sconfitta 3-0 in finaleLeggi su Sky Sport l'articolo Volley, Conegliano vince Coppa Italia femminile: Scandicci sconfitta 3-0 in finale ... sport.sky.it "Di Lorenzo ha vinto due scudetti, una Coppa Italia, è campione d'Europa e capitano del Napoli (e ha aggiunto una Supercoppa al suo palmares, ndr). Giocare otto anni nel Napoli, sopportare le pressioni che ti dà questa città a livello mediatico e di tifoseria, n - facebook.com facebook Il Como potrebbe molto molto seriamente puntare alla vittoria della Coppa Italia #ComoTorino x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.