Ristofficina è alla ricerca di personale | le figure richieste
Ristofficina, a Chieti Scalo, cerca personale per diverse posizioni, tra cui baristi, banconisti, aiuto cuoco e pizzaioli. L’opportunità è rivolta a candidati motivati e desiderosi di inserirsi in un ambiente professionale. Per candidarsi, è possibile contattare direttamente la struttura o inviare il proprio curriculum.
Ristofficina a Chieti Scalo è alla ricerca personale da inserire nel proprio organico. Le figure richieste sono le seguenti: baristi, banconisti, aiuto cuoco, pizzaioli.Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo [email protected] o consegnarlo.🔗 Leggi su Chietitoday.it
