Rimossi in città 27 veicoli in stato di abbandono

Nel corso dell'ultimo anno, la Polizia Locale di Piacenza ha effettuato numerosi interventi per rimuovere veicoli abbandonati. In totale, sono stati rimossi 27 veicoli in stato di incuria, contribuendo alla tutela del territorio e alla promozione di un ambiente più pulito e sicuro per la comunità.

La sinergia tra Polizia Locale e comunità si conferma dunque uno strumento imprescindibile per la cura del bene comune. L'attività ha portato alla rimozione di 27 veicoli, nel rigoroso alveo procedurale delle normative di riferimento, il Decreto Ministeriale 4601999 e il Decreto Legislativo 1522006. Un aspetto di rilievo riguarda l'efficienza economica della procedura; le operazioni di demolizione e bonifica sono effettuate gratuitamente a beneficio dell'Amministrazione comunale grazie all'appalto in essere con la società Sicurezza Ambiente, che garantisce l'intera filiera: dal prelievo alla radiazione, fino alla demolizione finale presso un centro di trattamento autorizzato per Veicoli Fuori Uso (Vfu).

