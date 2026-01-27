Rifiuti pericolosi bruciati in un terreno a Fabrica di Roma denunciati marito e moglie

Questa notizia riguarda il caso di un intervento dei carabinieri forestali a Fabrica di Roma, dove una coppia è stata sorpresa mentre bruciava rifiuti pericolosi. L’episodio si è verificato in località Bandita ed evidenzia i rischi ambientali legati alla combustione illecita di materiali come plastica, scarpe e bombolette spray. La denuncia sottolinea l’importanza della corretta gestione dei rifiuti e delle norme a tutela dell’ambiente.

Fermati e denunciati mentre bruciano indumenti, scarpe, borse, plastica e bombolette spray. Marito e moglie sono stati sorpresi in flagranza dai carabinieri forestali a Fabrica di Roma, in località Bandita, durante la combustione illecita di rifiuti di varia tipologia, che causa l'emissione di gas, vapori e fumo in atmosfera. I militari, con il loro pronto intervento, hanno interrotto immediatamente l'attività e hanno identificato e denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria i coniugi, con il marito che sarebbe il proprietario dell'area. I reati sono combustione illecita di rifiuti e getto pericoloso di cose.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Scoperta una vasta discarica abusiva a Fabrica di Roma, in località Vado Falcone.

