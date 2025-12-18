Discarica abusiva a Fabrica di Roma rifiuti bruciati e interrati

Scoperta una vasta discarica abusiva a Fabrica di Roma, in località Vado Falcone. I carabinieri del Nipaf e del nucleo forestale di Civita Castellana hanno sequestrato un’area di circa 3.000 metri quadrati, utilizzata illegalmente per lo smaltimento di rifiuti, alcuni dei quali bruciati o interrati. Un intervento importante per tutelare l’ambiente e contrastare l’illegalità nel settore dei rifiuti.

Rifiuti, discarica abusiva a Fabrica di Roma. L'hanno scoperta, in località Vado Falcone, i carabinieri del Nipaf e del nucleo forestale di Civita Castellana, che hanno sequestrato un'area di circa 3mila metri quadrati "adibita illegalmente a discarica abusiva di rifiuti, realizzata e gestita in.

