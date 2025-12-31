Fico presenta i suoi assessori tra riciclati e nomi imposti dai ras locali Il centrodestra | Giunta monca e confusa

Roberto Fico ha finalmente presentato la sua giunta, in netto ritardo rispetto alle scadenze previste. Tra assessori scelti in modo condiviso e nomi imposti dai rappresentanti locali, la composizione ha suscitato critiche da parte del centrodestra, che definisce la squadra “monca e confusa”. La formazione del governo locale, tra ritardi e diverse strategie, riflette le complessità di un processo politico in evoluzione.

Se l’è presa comoda, ma alla fine Roberto Fico è riuscito a presentare entro la fine dell’anno, proprio sul filo di lana del 2025, la sua giunta. A oltre un mese dal voto che lo ha eletto governatore della Campania e dopo trattative degne di un suk turco, il presidente pentastellato, ha trovato la quadra sulle deleghe, trattenendone alcune per sé, potendo così dare finalmente la lista del ‘governo’ regionale della Campania, dopo la vittoria del 24 novembre scorso, che lo ha portato a succedere al dem Vincenzo De Luca. Poche le sorprese sui nomi dei dieci assessori, a cominciare dal vicepresidente che è il dem Mario Casillo, cui va la delega ai trasporti e al Mare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

