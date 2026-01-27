Ricoveri ed esami urgenti Attese troppo lunghe
In un contesto di crescenti attese per ricoveri ed esami urgenti, Daniele Massaccesi sottolinea l’importanza di rafforzare il ruolo del medico di famiglia. La sua proposta mira a ridurre i tempi di attesa e migliorare l’efficienza dell’assistenza sul territorio, rendendo più immediato l’accesso ai servizi diagnostici e di ricovero per i pazienti.
Daniele Massaccesi, medico di medicina generale a Recanati con oltre quarant’anni di esperienza, lancia un appello: il medico di famiglia deve tornare a essere il punto di primo intervento sul territorio, con la possibilità di ricoverare direttamente i pazienti e di accedere rapidamente agli esami diagnostici urgenti. "Fino a pochi anni fa – spiega Massaccesi in una lettera aperta inviata alla Regione, all’Ast 3 Macerata e all’amministrazione comunale di Recanati – era possibile per il medico di famiglia richiedere visite specialistiche ed esami come elettrocardiogrammi, ecografie, Tac o risonanze in tempi rapidi, fondamentali per una diagnosi tempestiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
