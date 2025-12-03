Attese troppo lunghe alla fermata del bus e in metro Atac rimborsa il tempo perso a cittadini e pendolari

Rimborso per ogni 15 minuti di attesa dell'autobus o della metropolitana. Questa la decisione di Atac dopo le accuse all'Antitrust secondo cui la municipalizzata avrebbe violato il Codice del Consumo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

