Napoli celebra Scarpetta | una mostra e un convegno per il centenario

Napoli rende omaggio a Eduardo Scarpetta con una mostra e un convegno dedicati al centenario della scomparsa del celebre drammaturgo. L’evento, promosso dall’Associazione Amici degli Archivi e Cinema Fiction, si svolgerà in due giornate di studio e approfondimento per celebrare il suo contributo al teatro napoletano e alla commedia moderna.

L'Associazione Amici degli Archivi e Cinema Fiction annunciano un evento di grande rilevanza culturale: Una vita per il teatro moderno – Eduardo Scarpetta (1853–1925), due giornate di studio e riflessione dedicate al genio che ha rivoluzionato la commedia napoletana in occasione del primo centenario dalla sua scomparsa. L'appuntamento è fissato per il 12 e 13 dicembre.

