Infiltrazioni mafiose revocata l' autorizzazione al distributore di carburanti

Un distributore di carburanti, già chiuso, ha visto revocata l'autorizzazione unica ambientale (Aua) a seguito di un'interdittiva antimafia, segnalando un intervento delle autorità per contrastare infiltrazioni mafiose nel settore. La decisione evidenzia l'importanza delle verifiche e delle misure di sicurezza ambientale e legale nel settore dei carburanti.

Revocata l'autorizzazione unica ambientale (Aua) al distributore di carburanti già chiuso dopo l'interdittiva antimafia. Si tratta della stazione di servizio di via Giovanni Paolo I a Santa Maria Capua Vetere.La società proprietaria dell'impianto, con sede a Marcianise, all'inizio dello scorso. 🔗 Leggi su Casertanews.it

