La Renault Duster si propone come un veicolo versatile, pensato per il mercato indiano e oltre. La sua nuova generazione di SUV compatti risponde alle esigenze di un pubblico globale, offrendo affidabilità e funzionalità. Un modello che mira a consolidare la presenza del marchio Renault sui mercati internazionali, senza rinunciare alla semplicità e all’efficienza.

Se Renault ha deciso di realizzare una Duster per l'India (poi sarà disponibile in Sudafrica e nei Paesi del Golfo) è in base ai numeri importanti di quel mercato, in evidente crescita. Con una popolazione di 1,45 miliardi di abitanti, nel 2025, ha registrato 4,3 milioni di immatricolazioni, mentre i Suv sono i veicoli che (anche lì) vanno per la maggiore, tanto che valgono oltre il 55% sul totale. L'India, ormai diventata terzo mercato mondiale, è ora una leva strategica per Renault, che sta consolidando la presenza nel Paese nell'ambito del Renault International Game Plan 2027. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Renault Duster, la world car per l'India (e non solo)

