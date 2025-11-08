Renault Twingo E-Tech Electric rivoluzione tra le city car

ROMA (ITALPRESS) – Contrariamente a quanto si pensi, la scarsa offerta del segmento A non dipende dall’assenza di domanda: gli automobilisti europei sono ancora interessati ai veicoli accessibili e compatti, adatti alla vita urbana e pensati per essere utilizzati come seconda auto. La vera difficoltà sta proprio nell’offerta: la maggior parte dei costruttori ha “gettato la spugna” di fronte alla difficoltà di conciliare competitività, rispetto delle normative e nuove attese dei clienti. Forte della sua storia e competenze nelle auto compatte, Renault ha deciso di vedere in questo segmento una grande opportunità di crescita e di raccogliere la sfida. 🔗 Leggi su Ildenaro.it