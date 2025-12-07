Pd ecco l’asse Giani-Fossi Spiazzati i riformisti ribelli L’ipotesi nono assessore

Firenze, 7 dicembre 2025 – Il colpo di scena in una direzione Pd che si preannunciava una polveriera - e che si è trasformata in un negozietto di petardi per bambini -, è stato l’asse tra il governatore Eugenio Giani e il segretario regionale Emiliano Fossi, uscito con pochi graffi dalla direzione di via Forlanini. Il correntone Pd non è solo format nazionale, ma anche toscano. Una fusione a caldo tra schleiniani e riformisti unitari, con quelli ‘radicali’ (a dirla con Giani) sull’eremo dell’opposizione a oltranza. Caso Manetti, Giani si difende in consiglio regionale dopo l'interrogazione dell'opposizione: "Un caso montato ad arte" Secondo punto, torna in auge il nono assessore, Giani dixit: “La prospettiva fu tagliata dal consiglio regionale, si fece tanto i puritani, noi nel nostro gruppo, e nel dirlo guardo in faccia chi era presente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pd, ecco l’asse Giani-Fossi. Spiazzati i riformisti ribelli. L’ipotesi nono assessore

