Pd ecco l’asse Giani-Fossi Spiazzati i riformisti ribelli L’ipotesi nono assessore

Lanazione.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 7 dicembre 2025 – Il colpo di scena in una direzione Pd che si preannunciava una polveriera - e che si è trasformata in un negozietto di petardi per bambini -, è stato l’asse tra il governatore Eugenio Giani e il segretario regionale Emiliano Fossi, uscito con pochi graffi dalla direzione di via Forlanini. Il correntone Pd non è solo format nazionale, ma anche toscano. Una fusione a caldo tra schleiniani e riformisti unitari, con quelli ‘radicali’ (a dirla con Giani) sull’eremo dell’opposizione a oltranza. Caso Manetti, Giani si difende in consiglio regionale dopo l'interrogazione dell'opposizione: "Un caso montato ad arte" Secondo punto, torna in auge il nono assessore, Giani dixit: “La prospettiva fu tagliata dal consiglio regionale, si fece tanto i puritani, noi nel nostro gruppo, e nel dirlo guardo in faccia chi era presente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

pd ecco l8217asse giani fossi spiazzati i riformisti ribelli l8217ipotesi nono assessore

© Lanazione.it - Pd, ecco l’asse Giani-Fossi. Spiazzati i riformisti ribelli. L’ipotesi nono assessore

News recenti che potrebbero piacerti

pd l8217asse giani fossiPd, ecco l’asse Giani-Fossi. Spiazzati i riformisti ribelli. L’ipotesi nono assessore -  Il governatore fa quadrato: “Il partito toscano unito verso le prossime sfide” ... Come scrive lanazione.it

pd l8217asse giani fossiDirezione regionale Pd, Fossi e Giani: "Partito unito verso le prossime sfide elettorali" - “La direzione regionale del Partito democratico si è svolta in un clima sereno e costruttivo, confermando l’unità del partito e l’avvio della “fase 2”, ... gonews.it scrive

pd l8217asse giani fossiIl Pd Empolese Valdelsa chiama Fossi e Giani: "Mortificata rappresentanza territoriale" - Jacopo Mazzantini, segretario del Pd Empolese Valdelsa, ha inviato un documento alla segretario regionale Emiliano Fossi, al Presidente della Regione ... Segnala gonews.it

Pd-Giani, il patto a tavola. Acqua pubblica e programma. Ma si è parlato della giunta - Il governatore a cena con il segretario regionale Fossi e il parlamentare Furfaro. Riporta lanazione.it

Calenda: “Schlein succube di Conte. L’alleanza in Toscana l’ha rotta Giani: il Pd si è inchinato ai Cinque Stelle” - Roma, 24 agosto 2025 – Alla fine Carlo Calenda ha deciso lo strappo: Azione non appoggerà in Toscana il governatore uscente Eugenio Giani, in corsa per il bis. quotidiano.net scrive

Elezioni regionali Toscana, Giani, Fossi, Furfaro: un antipasto per tre (e un menù radicale) verso il campo largo - Un incontro nel cuore di Firenze, un pranzo che avvicina il Pd toscano alla prospettiva di un abbraccio con il Movimento 5 Stelle e riavvicina Eugenio Giani alla segreteria del suo partito. Scrive corrierefiorentino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Pd L8217asse Giani Fossi