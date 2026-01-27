La Reggiana ha concluso due trattative importanti: l’arrivo di Francesco Vicari, in prestito, e la separazione da Leo Stulac. Questi cambiamenti segnano un nuovo capitolo per la squadra, che continua a rafforzarsi in vista della stagione. Entrambe le operazioni sono state ufficializzate nel corso di questa giornata, contribuendo alla fase di riorganizzazione del club.

Habemus Francesco Vicari, mentre Leo Stulac non è più un giocatore della Reggiana. Sono queste le due notizie del lunedì granata che ha visto l’arrivo, in prestito, dell’ex capitano del Bari e l’addio del centrocampista sloveno. Sulla prima c’erano ormai pochi dubbi, l’affare era già sancito da alcuni giorni e si attendevano solo gli ultimi passaggi formali, mentre la seconda rappresenta una novità positiva soprattutto per le casse granata. Con questa mossa - che segue il ‘prelievo’ dal Palermo del cartellino del calciatore che era stato girato in prestito biennale - il ds Fracchiolla permetterà alla Reggiana di risparmiare qualcosa sull’ingaggio del classe ‘94 che in queste due stagioni è stato una sorta di ‘meteora’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reggiana, chiuse due trattative. Habemus Vicari, Stulac ai saluti

Approfondimenti su Reggiana mercato

La Reggiana ha deciso di non cedere Novakovich, mantenendo la sua rosa attuale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Reggiana mercato

Argomenti discussi: Reggiana, chiuse due trattative. Habemus Vicari, Stulac ai saluti.

Tuttosport: Reggiana, caccia al sostituto di Magnani. Tutte le trattative del giorno in serie BÈ ufficiale il ritorno al Palermo di Giangiacomo Magnani. Il difensore classe 1995 rientra in rosanero dopo la breve parentesi alla Reggiana, chiusa per motivi familiari che lo avevano spinto a riavvi ... ilovepalermocalcio.com

Calciomercato Serie B: Izzo, Brugman, Maggiore, Demme, quanti ritorni! Motta dalla Reggiana alla LazioAvellino, Pescara e Spezia puntano sull'usato sicuro. Gli emiliani cedono il promettente portiere a Lotito, tutte le operazioni di oggi ... sport.virgilio.it