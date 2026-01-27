Re Carlo e la mossa disperata con Kate | c’entra la tregua con Harry e Meghan

Re Carlo cerca di ristabilire l’armonia familiare attraverso una strategia con Kate, in un momento in cui la relazione con Harry e Meghan resta tesa. La volontà di pace del Sovrano si scontra con le difficoltà di comunicazione all’interno della famiglia reale britannica. Questo tentativo di mediazione mira a trovare un equilibrio, pur affrontando resistenze e ostacoli interni.

Il Sovrano vuole la pace in famiglia a ogni costo, ma la Principessa del Galles sembra aver alzato un muro. Il Sovrano vuole la pace in famiglia a ogni costo, ma la Principessa del Galles sembra aver alzato un muro insormontabile Non c’è pace tra le mura di Buckingham Palace. Questa volta a far tremare i lampadari di cristallo è un’indiscrezione che ha dell’incredibile: Re Carlo III, stanco dei litigi e forse provato dalla battaglia contro la malattia, avrebbe chiesto a Kate Middleton di fare il “miracolo”. L’idea del Re? Usare il carisma e la diplomazia della nuora preferita per riportare all’ovile la pecora nera Harry e la sempre discussa Meghan. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Il principe Carlo ha coinvolto Kate Middleton nel tentativo di riavvicinare Harry e Meghan alla famiglia reale.

