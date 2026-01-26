Re Carlo ha chiesto aiuto a Kate per far pace con Harry e Meghan | la reazione gelida della principessa

Il principe Carlo ha coinvolto Kate Middleton nel tentativo di riavvicinare Harry e Meghan alla famiglia reale. Le trattative sono ancora in corso, con l’obiettivo di ricostruire i rapporti interrotti. La situazione rimane delicata, e le parti coinvolte cercano un confronto che possa favorire una ricomposizione, anche se le tensioni persistono. La dinamica tra i membri della famiglia reale resta sotto osservazione, con un’attenzione particolare alle prossime mosse.

Le indiscrezioni sulla richiesta del sovrano alla nuora che così starebbe cercando di riappacificarsi con il suo secondogenito Sarebbero in corso trattative serrate per tentare la riconciliazione tra Harry, Meghan e la famiglia reale inglese con cui i rapporti sono praticamente inesistenti. L'ultima indiscrezione racconta che Re Carlo avrebbe chiesto alla principessa Kate di aiutarlo a ricucire le relazioni con il figlio e la nuora. Secondo il 'National Examiner' che cita una propria fonte, però, la richiesta fatta dal sovrano sarebbe stata definita "irragionevole" e avrebbe "messo alla prova la pazienza" della nuora.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su carlo chiesto

Alcune fonti riferiscono che Re Carlo avrebbe coinvolto Kate Middleton nel tentativo di ricostruire i rapporti con il principe Harry e Meghan Markle.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su carlo chiesto

Argomenti discussi: Re Carlo scommette su Kate per ricucire il rapporto con Harry; Sabrina Impacciatore: La fama limita la mia libertà. Ho una natura selvatica, l'America era il mio rifugio; Il principe Harry è tornato, più determinato che mai, a Londra per il processo sulle intercettazioni telefoniche: la posta in gioco è altissima; Principe Harry contro Donald Trump sui soldati britannici in Afghanistan, I sacrifici meritano rispetto.

Re Carlo chiede aiuto a Kate per fare pace con Harry: «Sta affrontando gravi problemi di salute, questo dramma è durato abbastanza»Re Carlo avrebbe chiesto a Kate Middleton di aiutarlo a ricucire i rapporti con il principe Harry e con la moglie Meghan Markle. Lo scrive il National Examiner citando una propria ... ilmessaggero.it

Re Carlo ha un'arma segreta per ricucire con Harry e Meghan: retroscena realePer tentare la riappacificazione domestica, la Casa Reale inglese tenta la manovra familiare. Re Carlo avrebbe infatti chiesto a Kate Middleton di aiutarlo a ricucire i rapporti con il principe Harry ... msn.com

Oggi l'educatrice ha chiesto a un nuovo ospite: «Carlo, cosa le piaceva fare prima di arrivare qui» E lui le ha risposto: «Il mio lavoro da ingegnere civile.» Gli ho consegnato squadre e fogli bianchi e, dopo qualche momento di concentrazione, Carlo ha realizz - facebook.com facebook

Macron ha nell’ordine: 1) chiesto di usare il bazooka contro gli USA; 2) rifiutato di entrare nel board di Gaza con Putin; 3) proposto un G7 a Trump con Putin a Parigi. Tre cose piuttosto incoerenti dettate da un’ansia di protagonismo che non aiuta l’UE. x.com