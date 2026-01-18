WWE | Royal Rumble 2026 lo stadio fantasma ora è realtà

La Royal Rumble 2026 si avvicina, accompagnata dalla presentazione del nuovo stadio in Arabia Saudita, recentemente completato. Questa struttura, realizzata ex novo, rappresenta un importante investimento della WWE, offrendo un ambiente moderno e funzionale per l’evento. Di seguito, si approfondiscono i dettagli sul progetto e le caratteristiche di questa importante sede.

La Royal Rumble 2026 è ormai alle porte e finalmente abbiamo un nuovo sguardo sull’enorme stadio che la WWE sta costruendo da zero in Arabia Saudita. Il 18 gennaio 2026, l’utente Twitter, Mohammed Mansour, ha condiviso diverse foto del cantiere in corso nel King Abdullah Financial District, dove le squadre di costruzione stanno lavorando senza sosta per completare la struttura in tempo per il Premium Live Event del 31 gennaio. Gli ultimi aggiornamenti mostrano chiaramente che i lavori stanno procedendo a ritmo serrato e che la WWE sta puntando davvero in grande: “ Aggiornamento Arena #RoyalRumble: sono state installate le torri di illuminazione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

La Royal Rumble 2026 della WWE si terrà a Riyadh, segnando la prima edizione internazionale dell’evento. Tuttavia, lo stadio dedicato all’evento non è ancora completato, sollevando dubbi sui tempi e le modalità dell’organizzazione. La creazione di una struttura completamente nuova testimonia l’importanza crescente dell’evento a livello globale, anche se alcune questioni logistiche rimangono aperte.

