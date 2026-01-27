Rassegnato sconsolato irriconoscibile | Conte che ti succede?
In tempi di difficoltà, anche figure note come Antonio Conte possono mostrare un aspetto diverso dal solito. La sua attuale presenza sulla panchina del Napoli riflette le sfide affrontate, tra infortuni e complessità. Un cambiamento che richiede attenzione e comprensione, piuttosto che giudizi affrettati. Qui si analizza la situazione attuale del tecnico, evidenziando le dinamiche che influenzano il suo ruolo e la sua squadra.
Ma dov'è finito il buon vecchio Antonio Conte? Abituati a vederlo sempre agguerrito, vulcanico e combattivo, la versione 20252026 ci sta restituendo un Conte irriconoscibile alla guida di un Napoli mitragliato da infortuni e difficoltà. L'analisi di Fabio Russo nell'ultimo episodio de La Tripletta ( guarda QUI la puntata completa ). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Antonio Conte
“Nella vita dell’atleta non hai il tempo di fermarti, di piangere. Succede che ti abitui, che comincia a piacerti la solitudine. Poi vedi i tuoi coetanei e magari succede qualcosa”: parla Egonu
Il Conte rassegnato nel post-partita è l’aspetto più preoccupante. Qualcuno fermi Di Lorenzo
La sera prima, saputo che il mattino seguente avrebbe dovuto morire per ordine del Re, il Duca di Norfolk aveva fatto testamento, rassegnato ad accettare il proprio destino nella cella della Torre di Londra dove si trovava rinchiuso con l’accusa di alto tradimen - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.