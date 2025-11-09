Il Conte rassegnato nel post-partita è l’aspetto più preoccupante Qualcuno fermi Di Lorenzo

Cesare – Caro Guido bruttissima sconfitta del Napoli contro un ottimo Bologna. Dopo un primo tempo equilibrato, nel secondo tempo il Bologna ha dominato e ha mortificato il Napoli. I rossoblù hanno dimostrato di avere un gioco, una migliore condizione atletica ed una maggiore reattività. Guido – Verissimo. I rossoblù hanno pressato il Napoli fino a fine partita arrivando sempre in anticipo su tutte le seconde palle. E la cosa da dire è che il Bologna in coppa ha anche giocato giovedi con due giorni di riposo in meno rispetto agli azzurri che hanno giocato martedi.

