Quando si parla di dichiarazioni ufficiali, è importante interpretarle nel contesto reale. Le affermazioni come “stiamo rivedendo tutto” spesso indicano un’attesa di stabilizzazione, piuttosto che un cambiamento immediato. Questa frase viene utilizzata sia da Trump che dal Grande Capo, suggerendo un atteggiamento di cautela e prudenza prima di prevedere risultati concreti.

Quando il Grande Capo dice “stiamo rivedendo tutto”, traducete pure: “Aspettiamo che il polverone si plachi”. Perché di cose da rivedere, nella tragedia di Minneapolis, ce ne sono parecchie. A cominciare dalla versione ufficiale, già polverizzata dai video prima ancora che Trump aprisse bocca con il Wall Street Journal. Alex Pretti, 37 anni, infermiere di terapia intensiva e cittadino americano, è stato ucciso sabato scorso da un agente della Border Patrol. Seconda vittima in meno di tre settimane nella stessa città: Renee Good era stata ammazzata il 7 gennaio durante un’altra operazione dell’ICE. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quando Trump dice "stiamo rivedendo tutto", traducete pure: "Aspettiamo che il polverone si plachi"

In seguito alla tragica morte di Alex Pretti a Minneapolis, le tensioni negli Stati Uniti aumentano.

Trump riceve un biglietto dal Segretario di Stato: il momento in cui annuncia la notizia dell'accord

