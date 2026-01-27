Quando escono le materie della Maturità 2026 e dove trovarle Guida pratica alle novità
La data di uscita delle materie della Maturità 2026 è attesa prossimamente. In questa guida si forniscono le informazioni sulle novità e su dove consultare i programmi aggiornati, offrendo un quadro chiaro e preciso per studenti, genitori e insegnanti.
Roma, 27 gennaio 2026 – Manca sempre meno alla Maturità 2026, l’esame conclusivo delle scuole superiori che ufficialmente resta l’Esame di Stato, ma che nella comunicazione istituzionale torna a essere indicato come “Maturità”, riprendendo una definizione storica e ormai radicata nel linguaggio comune. Le date principali sono già state fissate: la prima prova (tema di italiano) è prevista per giovedì 18 giugno 2026, mentre la seconda prova scritta sarà il giorno successivo, venerdì 19 giugno 2026. Resta però ancora da sciogliere il nodo più atteso dagli studenti: quali saranno le materie della seconda prova e su quali discipline si concentrerà il colloquio orale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Quando escono le materie della seconda prova alla Maturità 2026 e come cambia l’esame
Le materie della seconda prova alla Maturità 2026 vengono generalmente comunicate dal Ministero dell'Istruzione a fine gennaio, anche se non è prevista una data ufficiale fissa.
