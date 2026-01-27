La data di uscita delle materie della Maturità 2026 è attesa prossimamente. In questa guida si forniscono le informazioni sulle novità e su dove consultare i programmi aggiornati, offrendo un quadro chiaro e preciso per studenti, genitori e insegnanti.

Roma, 27 gennaio 2026 – Manca sempre meno alla Maturità 2026, l’esame conclusivo delle scuole superiori che ufficialmente resta l’Esame di Stato, ma che nella comunicazione istituzionale torna a essere indicato come “Maturità”, riprendendo una definizione storica e ormai radicata nel linguaggio comune. Le date principali sono già state fissate: la prima prova (tema di italiano) è prevista per giovedì 18 giugno 2026, mentre la seconda prova scritta sarà il giorno successivo, venerdì 19 giugno 2026. Resta però ancora da sciogliere il nodo più atteso dagli studenti: quali saranno le materie della seconda prova e su quali discipline si concentrerà il colloquio orale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quando escono le materie della Maturità 2026 (e dove trovarle). Guida pratica alle novità

Approfondimenti su Roma Maturità

Le materie della seconda prova alla Maturità 2026 vengono generalmente comunicate dal Ministero dell'Istruzione a fine gennaio, anche se non è prevista una data ufficiale fissa.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Roma Maturità

Argomenti discussi: Maturità 2026, quando escono le materie della seconda prova e dell'esame orale; Materie seconda prova Maturità 2026: quando escono e cosa può cambiare; Quando escono le materie della seconda prova alla Maturità 2026 e come cambia l’esame; Maturità 2026, materie in arrivo ed è già toto-tracce: pronostici.

Quando escono le materie della Maturità 2026 (e dove trovarle). Guida pratica alle novitàEntro fine gennaio il Ministero comunicherà seconda prova e materie dell’orale. Date già fissate per i due scritti: 18 e 19 giugno 2026. Tra le novità anche il ritorno del nome Maturità ... quotidiano.net

Maturità 2026, quando escono le materie della seconda prova e dell'esame oraleManca sempre meno all’esame di Maturità: già fissate le date sia della prima prova, prevista per il 18 giugno, che della seconda, in programma per il giorno seguente. Da stabilire, invece, le materie ... tg24.sky.it

I biancorossi escono sconfitti da una partita tirata fino all'ultimo secondo. Finisce 95-92 per i padroni di casa. Forza VBC! Forza Castellaneta! - facebook.com facebook