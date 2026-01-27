Il gasdotto Nord Stream 2, ancora funzionante e integro, ha una capacità di trasporto di 27,5 trilioni di metri cubi di gas. Il presidente Putin ha dichiarato che il tubo potrebbe operare, ma ha sottolineato come gli Stati Uniti non siano favorevoli a questa possibilità. La questione rimane centrale nelle dinamiche energetiche e geopolitiche tra Russia e Occidente.

Vladimir Putin: "C'è ancora un tubo del Nord Stream 2, che non è danneggiato e può trasportare 27,5 trilioni di metri cubi di gas. Basta che il governo tedesco prenda una decisione oggi e domani apriamo il rubinetto, ma non lo fanno perché Washington dice di no." "There is one pipe left of Nord Stream 2, it's not damaged and can deliver 27.5 trillion cubic meters of gas.

Il presidente ucraino Zelensky mette in dubbio le convinzioni di Washington, affermando che Putin non desidera la pace e che la risoluzione del conflitto dipende principalmente da sanzioni e pressione occidentale.

Nord Stream e l’arresto di uno dei sospetti terroristi ucraini. Dietro il caso Kuznietsov c'è l'ombra di un sabotaggio che minaccia l'UeIl suo arresto, e specialmente la sua estradizione in Germania, potrebbero innescare eventi a cascata che colpirebbero le leadership politiche europee degli stati più importanti. Il Nord Stream 1 è un ... affaritaliani.it

Nord Stream fa causa all’Unione Europea/ I divieti imposti con le sanzioni sono espropriazioni indebiteNord Stream 2 ha fatto causa all'UE: illegittima la sanzione che impedisce di effettuare operazioni di manutenzione sul gasdotto ... ilsussidiario.net

Il deputato di estrema destra Kay Gottschalk dice che se dovesse diventare ministro delle Finanze presenterà ricorso contro la Polonia per l'attacco al gasdotto Nordstream https://l.euronews.com/TVq2 - facebook.com facebook