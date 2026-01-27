Prove di jihad a Napoli | il partito di Hamas si tessera

In un contesto di crescente tensione, il Centro Culturale Handala Ali a Napoli organizza un evento di tesseramento per sostenitori della Palestina. L'iniziativa, prevista per il 29 gennaio, include anche un aperitivo, e rappresenta un momento di aggregazione per i seguaci del movimento ProPal. Questo episodio riflette le dinamiche di coinvolgimento e di espressione di supporto all’interno della città.

Ci mancava la campagna di tesseramento da parte dei centri ProPal. Siamo a Napoli e a chiamare a raccolta i seguaci è il Centro Culturale Handala Ali, che ha scelto giovedì 29 gennaio come giorno per raccogliere iscritti e "fan della Palestina" con tanto di aperitivo di accompagnamento. Ovviamente non c'è nulla di male nell'associazionismo, se non fosse che il centro in questione è noto per avere posizioni tutto fuorché moderate. Subito dopo l'arresto di Mohammad Hannoun e degli altri sei indagati per far parte della cupola di Hamas in Italia è partita dalle loro pagine l'ondata di solidarietà ritenendo che si tratti di "attacchi sempre più espliciti e violenti da parte del governo italiano diretti al movimento palestinese in Italia, sono il sintomo di quanto l'unione verso la lotta di liberazione palestinese faccia paura al sistema di stampo coloniale e neofascista che si sente minacciato dalla solidarietà antifascista e antisionista". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

