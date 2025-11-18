Posizioni economiche ATA | dove svolge la prova il personale in assegnazione provvisoria o che ha ottenuto trasferimento
Sono state fissate le date per la prova conclusiva dei percorsi formativi legati alle posizioni economiche del personale ATA. Le prove si svolgeranno tra il 15 e il 19 dicembre 2025, con due sessioni giornaliere: una al mattino (ore 9:00) e una al pomeriggio (ore 14:30). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
