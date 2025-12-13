bando per le nuove licenze taxi a roma il tar riscrive le graduatorie dopo il pasticcio della terza opzione

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di 70 candidati al concorso per nuove licenze taxi a Roma, riscrivendo le graduatorie dopo un controverso caso legato alla

Un problema che il Comune di Roma non pensava di dover affrontare. Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di 70 aspiranti tassisti che avevano partecipato al concorso per il rilascio di 1.000 nuove licenze scegliendo “l’opzione 3”. I giudici amministrativi, con la sentenza del 12 dicembre, hanno. Romatoday.it

Taxi a Roma, entro gennaio in strada tutte le mille nuove licenze: ecco i 176 “ripescati” - Gli ultimi 176 "ripescati" hanno tempo fino a gennaio per saldare il costo e completare l'iter per la concessione della licenza. ilmessaggero.it