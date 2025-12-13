Bando per le nuove licenze taxi a Roma il Tar riscrive le graduatorie dopo il pasticcio della terza opzione
Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di 70 candidati al concorso per nuove licenze taxi a Roma, riscrivendo le graduatorie dopo un controverso caso legato alla
Un problema che il Comune di Roma non pensava di dover affrontare. Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di 70 aspiranti tassisti che avevano partecipato al concorso per il rilascio di 1.000 nuove licenze scegliendo “l’opzione 3”. I giudici amministrativi, con la sentenza del 12 dicembre, hanno. Romatoday.it
Taxi a Roma, entro gennaio in strada tutte le mille nuove licenze: ecco i 176 “ripescati” - Gli ultimi 176 "ripescati" hanno tempo fino a gennaio per saldare il costo e completare l'iter per la concessione della licenza. ilmessaggero.it
Taxi, graduatorie congelate: al Tar vincono i 70 esclusi. Il Comune di Roma: «Faremo appello» - La delibera con cui la giunta capitolina, a fine febbraio, ha approvato le graduatorie del concorso per mille nuove licenze taxi è stata dichiarata in parte nulla dal Tar del Lazio. ilmessaggero.it
Comparto Agricoltura, bando che mette a disposizione del comparto nuove risorse. Per chi fosse interessato può consultare il link. - facebook.com facebook
1.800 Nuove Risorse per il @MiC_Italia Pubblicato il Bando di concorso per la selezione di 1.800 Assistenti del Ministero della cultura. Un'opportunità nel settore della tutela e della gestione del patrimonio culturale del Paese Bando: tinyurl.com/y94wdz8e #i x.com
APE TAXI PUBBLICATO BANDO PER QUATTRO NUOVE LICENZE