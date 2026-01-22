Pronostico St Pauli-Amburgo | si allontanano dalla zona calda

La partita tra St. Pauli e Amburgo, valida per la diciannovesima giornata di Bundesliga, si svolgerà venerdì alle 20:30. Un incontro importante per entrambe le squadre alla ricerca di punti per migliorare la posizione in classifica. Di seguito, vengono analizzati i probabili schieramenti e il pronostico, offrendo un quadro chiaro e aggiornato sulla sfida.

St. Pauli-Amburgo è una partita valida per la diciannovesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Punti pesanti per la salvezza nell’anticipo della Bundesliga. Anche se, il St. Pauli, ultimo in classifica, ha davvero poche possibile di rimanere nel massimo campionato tedesco. Non solo prende tanti gol, già 31, ma soprattutto i padroni di casa hanno il peggior attacco del campionato. E se non segni partite non ne vinci. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ne potrebbe approfittare l’Amburgo, ovviamente, che non è che sia così tranquillo in classifica – ha 17 punti e occupa il quattordicesimo posto – per cercare di allontanarsi da una situazione di graduatoria non certo così serena. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

