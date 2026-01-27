In questa partita dell’ottava giornata di Champions League, Pafos e Slavia Praga si affrontano per concludere al meglio la fase a gironi. La sfida si svolgerà mercoledì alle 21, con informazioni su diretta TV, formazioni e pronostico. Un appuntamento importante per entrambe le squadre, che cercano di ottenere un risultato positivo in vista delle successive competizioni europee.

Pafos-Slavia Praga è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il Pafos, che clamorosamente sarebbe pure ancora in corsa per un posto nelle prime ventiquattro (deve vincere e sperare, cosa che non serve allo Slavia Praga) ha perso solamente una delle ultime dieci partite giocate in casa in manifestazioni europee. Certo, ne ha vinto solamente una nelle ultime otto, ma potrebbe fare il colpaccio questa volta e aggiornare questa statistica. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Pafos-Slavia Praga: si chiude in bellezza

Approfondimenti su Pafos Slavia Praga

La sfida tra Slavia Praga e Barcellona si disputa mercoledì alle 21, nella settima giornata della fase a gironi di Champions League.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pafos Slavia Praga

Argomenti discussi: Pronostico Pafos FC - Slavia Praga - Champions League; Pronostico Pafos-Slavia Praga 28 Gennaio: flebile speranza per i ciprioti; Pronostico Pafos - Slavia Praga: 28 Gennaio 2026 ?; Pafos FC vs Slavia Praga Pronostico: Anteprima e Analisi | Champions League 28-01-2026.

Pronostico Pafos vs Slavia Praha – 28 Gennaio 2026Nel cuore del UEFA Champions League, il 28 Gennaio 2026 alle 21:00 all’Alphamega Stadio, Pafos e Slavia Praha si affrontano in una sfida che promette ... news-sports.it

Pronostico Slavia Praga-Barcellona: c’è una quota altissimaSlavia Praga-Barcellona è una partita della settima giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Un pareggio e una vittor ... ilveggente.it

#Tempo Pronostico di tempo valido te dialuna 19 di januari 2026 - facebook.com facebook