La sfida tra Slavia Praga e Barcellona si disputa mercoledì alle 21, nella settima giornata della fase a gironi di Champions League. Un incontro che vede i blaugrana favoriti, anche se le quote offrono un risultato con una quota molto alta. Di seguito, analisi delle probabili formazioni, pronostici e informazioni sulla diretta televisiva.

Slavia Praga-Barcellona è una partita della settima giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Un pareggio e una vittoria catalana in Repubblica Ceca. Questo è il computo degli unici due incontri esistenti tra queste due formazioni fino al momento. Parliamo della Champions League del 2019-2020. E diciamo che il Barcellona, in questo momento, anche per via di un risultato negativo in Liga con una sconfitta che ha riaperto tutto, ha altri pensieri in testa, piuttosto che prendersi un pareggio. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Slavia Praga-Barcellona: c’è una quota altissima

