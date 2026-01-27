In questa partita di Champions League, Liverpool e Qarabag si sfidano nell’ottava giornata della fase a gironi. L’incontro, in programma mercoledì alle 21, sarà trasmesso in diretta tv. Analizzare le formazioni e le statistiche può aiutare a comprendere meglio le possibili evoluzioni del match, senza lasciarsi influenzare da previsioni eccessive.

Liverpool-Qarabag è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Quarto in classifica con quindici punti, il Liverpool è quasi sicuro di chiudere tra le prime otto anche se, c’è da dirlo, la classifica è cortissima. Ed è per questo che Slot, contro un Qarabag che è in corsa per un posto nei playoff invece, non ha intenzione di fare sconti. Anche perché si potrebbe anche migliorare, con tre punti, l’attuale situazione di graduatoria. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Liverpool-Qarabag: non ci sono sconti

Approfondimenti su Liverpool Qarabag

