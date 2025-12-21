Auxerre e Monaco si affrontano nei trentaduesimi di Coppa di Francia, in una sfida prevista per domenica alle 14:45. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv e sarà possibile consultare notizie, statistiche, formazioni e pronostici. I precedenti in campionato hanno già mostrato alcune delle dinamiche tra le due squadre, rendendo interessante questa partita. Pronostico Auxerre-Monaco: ci sono già riusciti in campionato.

Auxerre-Monaco è una partita valida per i trentaduesimi della Coppa di Francia e si gioca domenica alle 14:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Nei trentaduesimi di Coppa di Francia di solito sono abbastanza rari gli scontri fra squadre di Ligue 1 – che entrano in gioco proprio a questo punto della manifestazione – ma il sorteggio integrale stavolta ha fatto sì che si incrociassero due club di massima serie, Auxerre e Monaco. La stagione dei monegaschi finora è fatta di luci e ombre. In campionato sono troppo discontinui (7 vittorie, due pareggi e 7 sconfitte) e, a poche giornate dal giro di boa, sono solamente noni, addirittura a -9 dal quarto posto e dalla zona Champions League. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

