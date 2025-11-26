Sono partiti i lavori per la nuova biblioteca nell' area dell' ex cotonificio | il progetto da 2,6 milioni

Nella mattina di mercoledì 24 novembre sono iniziati ufficialmente i lavori per la nuova biblioteca che sorgerà negli spazi dell’area dismessa dell'ex Cotonificio Cederna, nell'omonino quartiere. Un progetto attesissimo da molti e che sancisce definitivamente il futuro della storica area. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

