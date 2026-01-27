Preso in autostrada a Colleferro con l' oro nascosto nella biancheria intima

Un uomo di 34 anni è stato fermato ieri pomeriggio sull’autostrada A1, all’altezza di Colleferro. La Polizia Stradale di Roma Sud ha deciso di bloccarlo dopo aver notato che viaggiava a una velocità troppo elevata. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato dell’oro nascosto nella biancheria intima dell’uomo. Ora è indagato per il tentativo di nascondere la merce e per aver messo a rischio la propria vita e quella degli altri.

È stata l’alta velocità a cui viaggiava l’uomo, 34enne italiano, lungo l’autostrada A1, all’altezza di Colleferro, ad attirare l’attenzione degli agenti della Polizia Stradale di Roma Sud, che hanno intimato l’alt al veicolo. Il controllo della poliziaDurante il controllo, il conducente, privo.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Colleferro Autostrada Droga nascosta nella biancheria intima: 23enne arrestato per spaccio sulla Domiziana Nella serata del 6 gennaio, i Carabinieri di Mondragone hanno arrestato un 23enne nigeriano residente a Castel Volturno, sospettato di spaccio di droga. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Colleferro Autostrada Argomenti discussi: Tutor in autostrada: come funzionano e le sanzioni previste; Auto in fiamme in autostrada: il guidatore riesce ad accostare. Tempestivo intervento dei vigili del fuoco; Camion in fiamme in autostrada A11: tratto chiuso verso Pisa (ora riaperto), vigili del fuoco in azione; Auto in fiamme sull’autostrada A14 tra Marotta e Fano. Incendio a bordo di un veicolo in autostrada: intervento dei Vigili del FuocoTraffico limitato a una corsia; nessun ferito Un’autovettura ha preso fuoco poco prima delle ore 15 lungo l’autostrada A14, in direzione Nord, tra i caselli di Marotta-Mondolfo e Fano. I Vigili del F ... youtvrs.it Auto a fuoco in A14 nel Pesarese, l'intervento dei vigili(ANSA) - ANCONA, 25 GEN - Un'auto ha preso fuoco poco prima delle 15 sull'autostrada A14 al chilometro 178 in direzione nord, tra i caselli di Marotta-Mondolfo e Fano, in provincia di Pesaro Urbino. I ... msn.com L'auto ha preso fuoco mentre stava percorrendo la corsia Nord dell'Autostrada del Brennero, nei pressi di un'area di servizio Leggi l’articolo tinyurl.com/54vfwd5y - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.