Reggio Emilia grave intimidazione al giudice dei processi per mafia | una croce nera sulla finestra di casa
Una croce nera tracciata con una bomboletta spray, quasi a occupare l’intera portafinestra del piano terra. È l’immagine che ha accolto il giudice reggiano Andrea Rat al rientro nella sua abitazione nel tardo pomeriggio di domenica scorsa, dopo un weekend fuori città, ma la notizia è stata resa pubblica solo in queste ore. Il simbolo, alto quasi due metri, è apparso come un messaggio inequivocabilmente intimidatorio. Il magistrato ha sporto denuncia intorno alle 19 e, subito dopo, sono scattati i primi accertamenti: i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo la stessa sera del 23 novembre e un secondo controllo la mattina seguente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
