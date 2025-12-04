Giornata storica per il Caar posata la prima pietra del nuovo padiglione Investimento da 10 milioni
Una giornata storica per il Caar di Rimini (Centro agro alimentare riminese). Partono i lavori, sostenuti attraverso i fondi del Pnrr, per l'ampliamento della struttura. Si tratta di un investimento imponente, pari a 10 milioni di euro, che non solo implementerà il settore dedicato alla pesca ma. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
