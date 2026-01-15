Case del Maestro online il bando per i soggiorni primaverili 2026 | domande dal 15 gennaio al 2 febbraio
È disponibile il bando INPS per i soggiorni primaverili 2026 nelle Case del Maestro. La domanda può essere presentata dal 15 gennaio al 2 febbraio. L’iniziativa è rivolta agli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale, in servizio o pensione, e ai loro familiari fino al secondo grado. Un’opportunità per trascorrere un periodo di relax in strutture dedicate, nel rispetto delle modalità previste.
È stato pubblicato il bando INPS per i Soggiorni primaverili 2026 nelle Case del Maestro, riservato agli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale – in servizio o in pensione – e ai loro familiari fino al secondo grado. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
