La Polizia locale ha concluso il 2025 con più di 6.500 interventi, tra cui 100 incidenti stradali, leggermente in aumento rispetto all’anno precedente. Circa la metà degli incidenti ha coinvolto feriti. Questi dati riflettono l’attività quotidiana delle forze di sicurezza nel garantire l’ordine pubblico e la sicurezza stradale sul territorio.

La Polizia locale chiude il 2025 con oltre 6.500 interventi. Nel corso dell’anno sono stati rilevati 100 incidenti stradali, in leggero aumento rispetto al 2024, la metà con presenza di feriti. Sul fronte della polizia giudiziaria sono stati aperti 71 fascicoli per attività investigative che hanno riguardato deleghe di indagini, casi di guida in stato di ebbrezza, omissioni di soccorso, furti, danneggiamenti, abbandono di rifiuti e reati nel contesto familiare. Un dato significativo riguarda il rispetto della segnaletica semaforica: nel corso dell’anno sono stati elevati 2.361 verbali per passaggio con luce rossa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Polizia locale. Oltre 6mila gli interventi

Leggi anche: Auto in divieto, soccorso a persona, conducente ubriaco: gli interventi della polizia locale

Leggi anche: Perugia, ad ottobre rafforzata la sicurezza urbana. Gli interventi della polizia locale

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

VOI NON SIETE LA POLIZIA!” #polizialocale #italia

Argomenti discussi: Polizia locale. Oltre 6mila gli interventi; Polizia locale, boom di multe: 20mila sanzioni solo nel 2025; Boom di auto senza assicurazione e 6 mila passaggi col rosso: la fotografia della Polizia Locale sul 2025; A scuola armati di coltelli, ascia e tirapugni: quattro casi in due mesi. La paura dei genitori.

Polizia Locale Trapani, 35 agenti e 1.700 attività a testa: il report 2025Con 35 agenti operativi per circa 67 mila abitanti, nel 2025 ogni unità della Polizia Locale di Trapani ha gestito in media oltre 1.700 attività l’anno, pari a 6–7 interventi al giorno a testa. È il ... tp24.it

Appennino, oltre 5.000 persone controllate nel 2025: il bilancio della Polizia localeOltre 3.500 veicoli controllati, più di 5.000 persone sottoposte ad accertamenti e 1.461 richieste gestite dalla Centrale Operativa: sono alcuni dei ... redacon.it

Sicurezza sui mezzi SASA: nuovi controlli con la Polizia Locale - facebook.com facebook

Inaugurata oggi la nuova Centrale Operativa della Polizia Locale del @ComuneMI. La nuova infrastruttura utilizza un’architettura software di nuova generazione basata su #genesiX, la piattaforma digitale sviluppata da #Leonardo per far fronte alle nuove sfid x.com