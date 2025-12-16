Torna il Vasto Beer festival | il programma della terza edizione

Il Vasto Beer Festival torna con la sua terza edizione, promettendo un ricco programma di degustazioni, musica e intrattenimento. Promosso dall’associazione Vasto CraftBeer in collaborazione con il Comune di Vasto, l’evento si conferma come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di birra artigianale e cultura locale.

Tutto pronto per la terza edizione del Vasto Beer Festival, l'evento promosso, in collaborazione con il Comune di Vasto, dall’associazione Vasto CraftBeer. L’appuntamento si svolgerà sabato 27 e domenica 28 dicembre, al mercato Santa Chiara. Tornano musica coinvolgente, birre artigianali di. Chietitoday.it

