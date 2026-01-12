Wizz Air Napoli-Palma di Majorca | dal 12 maggio tre voli settimanali

Wizz Air introduce una nuova rotta da Napoli a Palma di Maiorca, con tre voli settimanali a partire dal 12 maggio. La compagnia, con oltre 21 milioni di passeggeri in Italia nel 2025, amplia così la propria offerta dall’aeroporto di Napoli-Capodichino, offrendo ulteriori opzioni di collegamento verso la destinazione spagnola. Questa novità rappresenta un'opportunità per i viaggiatori di pianificare soggiorni e vacanze con maggiore flessibilità.

Wizz Air, la compagnia aerea scelta da oltre 21 milioni di passeggeri in Italia nel 2025, annuncia l’espansione del proprio network dall’aeroporto di Napoli-Capodichino con la nuova rotta verso Palma di Maiorca. Il nuovo collegamento unirà il capoluogo campano a una delle destinazioni più iconiche delle isole Baleari, a partire dal 12 maggio. La nuova connessione, si legge in una nota, “è pensata per soddisfare i viaggiatori in cerca di una fuga verso il clima mite della Spagna e che desiderano pianificare soggiorni flessibili, con voli in partenza martedì, giovedì e sabato. I biglietti sono già disponibili su wizzair. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

