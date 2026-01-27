Pioggia e possibili mareggiate a Monfalcone e Grado | l' allerta meteo

Pioggia intensa e vento forte stanno interessando le coste di Monfalcone e Grado. La protezione civile ha emesso un’allerta meteo, prevedendo possibili mareggiate e acqua alta in queste zone. Le autorità invitano i residenti a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari.

Pioggia e vento sostenuto sulla costa e possibili mareggiate con acqua alta a Monfalcone e Grado: lo prevede l'allerta meteo diramata dalla protezione civile nella giornata di oggi, martedì 27 gennaio. L'allerta meteo gialla è valida per la zona dell'Isontino (anche se a Trieste sono previsti.🔗 Leggi su Triesteprima.it

La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo arancione a causa di condizioni di mare agitato, vento forte e pioggia, valida dalle 12 di venerdì 9 gennaio per la costa centro-settentrionale e l’Arcipelago, e per tutta la giornata.

